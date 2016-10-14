Парламент Азербайджана вынес на ратификацию соглашение с Ираном

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании аграрной комиссии Милли Меджлиса состоялось обсуждение законопроекта об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Ирана о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений. Как передает Report, документ рекомендован на пленарное заседание.

В качестве уполномоченных органов для реализации соглашения стороны определили министерства сельского хозяйства Азербайджана и Ирана.

Согласно документу, стороны обязуются обмениваться информацией о появлении и распространении карантинных организмов, мерах по борьбе с ними, правилах, регулирующих защиту и карантин растений, а также научно-исследовательских работах в данной области.

В то же время в качестве упаковочного материала при импорте товаров не могут быть применены сено, солома и другие растительные материалы, которые могут быть переносчиками карантинных организмов.

Экспортируемые и импортируемые грузы должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченными органами.

Отметим, что соглашение подписано 7 августа 2016 года в Баку.