Парламент Азербайджана вынес на ратификацию соглашение с Ираном

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании аграрной комиссии Милли Меджлиса состоялось обсуждение законопроекта об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Ирана о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений. Как передает Report, документ рекомендован на пленарное заседание.
В качестве уполномоченных органов для реализации соглашения стороны определили министерства сельского хозяйства Азербайджана и Ирана.
Согласно документу, стороны обязуются обмениваться информацией о появлении и распространении карантинных организмов, мерах по борьбе с ними, правилах, регулирующих защиту и карантин растений, а также научно-исследовательских работах в данной области.
В то же время в качестве упаковочного материала при импорте товаров не могут быть применены сено, солома и другие растительные материалы, которые могут быть переносчиками карантинных организмов.
Экспортируемые и импортируемые грузы должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченными органами.
Отметим, что соглашение подписано 7 августа 2016 года в Баку.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook