Палестинцы поймали израильского дельфина-шпиона

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Представители палестинского исламистского движения ХАМАС поймали в Средиземном море у берегов сектора Газа дельфина, предположительно, шпионившего в пользу израильтян. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом передает The Telegraph.

По словам палестинцев, млекопитающее "совершало в воде подозрительные маневры". Представители береговой охраны рассказали, что на дельфине были обнаружены видеокамера и другие средства слежения.

Помимо этого на дельфине было закреплено устройство, которое может стрелять небольшими стрелами. Сообщается, что целью слежки являлись военные учения морского спецназа ХАМАС.