Основными покупателями российского картофеля в прошлом году стали Украина и Азербайджан

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Россия в 2016 году экспортировала 230 тыс. тонн картофеля. Основными потребителями российского картофеля стали восточные регионы Украины и Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", в прошлом сельскохозяйственном году (июль 2015 - июнь 2016) российский рынок картофеля прошел испытание рекордным урожаем. В 2015 году, по данным официальной статистики, было произведено 33,6 млн. тонн картофеля, что на 16% больше среднего уровня за последние пять лет.

По данным Росстата, объемы производства картофеля товарным сектором составили 7,5 млн. тонн. Остальное пришлось на личные подсобные хозяйства.

Относительный избыток продукции на российском рынке вызвал значительное снижение цен в первой половине 2016 года. Многие аграрии по итогам года получили убытки. На сложившуюся ситуацию отрасль отреагировала закономерным уменьшением посадочных площадей. В сельхозорганизациях площади сократились на 5%, до 193 тыс. га, в крестьянско-фермерских хозяйствах - на 4%, до 145 тыс. га. Как прогнозируют эксперты, текущий 2016-2017 сельхозгод также будет неоднозначным.