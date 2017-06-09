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Евлах. 9 июня. REPORT.AZ/ Определена цена на кокон тутового шелкопряда для этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

Министр, находящийся с визитом в Евлахском районе, сообщил, что уже завершается производство коконов на территории страны: "В этом году достигнута самая высокая урожайность за последние 20 лет. На сегодняшний день произведено 200 тонн коконов. В целом, в этом году предусмотрено производство 250 тонн коконов. Это очень позитивный момент. У нас большие цели, и в следующем году мы планируем произвести еще больше продукции. В прошлом году было произведено 272 кг кокона, а в 2015 году - 72 кг продукции. По сравнению с прошлыми годами в этом году производство коконов достигло рекордного уровня. Это связано с тем, что в этом году согласно распоряжению президента Ильхама Алиева были предоставлены дополнительные субсидии фермерам, занимающимся шелководством".

Г.Асадов добавил, что если в предыдущие годы 1 кг кокона стоил 4 маната, то в этом году наряду с предоставлением субсидии в размере 5 манатов, цена 1 кг кокона равна 9 манатам.