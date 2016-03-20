ООН сократила миссию в Западной Сахаре по требованию Марокко

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ ООН приняла решение сократить свою миротворческую миссию в Западной Сахаре после официального требования властей Марокко, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Западная Сахара — территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной — Мавритании. Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть – Фронт Полисарио, провозгласивший Сахарскую арабскую демократическую республику.

Миротворческая миссия ООН по референдуму в Западной Сахаре была учреждена согласно мандату Совета Безопасности ООН в 1991 году.

"Десятки представителей международной миссии ООН в воскресенье завершили свою деятельность в Западной Сахаре", — говорится в сообщении ООН. Местные СМИ информируют, что "большое число" представителей ООН улетели в Испанию из аэропорта в административном центре региона Эль-Аюне.

Власти Марокко в четверг передали в ООН список сотрудников миссии организации по проведению референдума в Западной Сахаре (MINURSO/МООНРЗС), которые должны покинуть королевство. Как сообщает агентство Рейтер, речь идет о 84 сотрудниках. Ранее правительство Марокко приняло решение "значительно сократить" гражданский политический контингент миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре и отозвать 3 миллиона долларов взносов в ее бюджет.