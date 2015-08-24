Президент Франции: Европа должна объединиться для решения проблемы мигрантов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Европейские страны должны объединиться и проводить единую политику в том, что касается мигрантов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на брифинге перед двухсторонней встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Мы будем обсуждать весьма тяжелую ситуацию, сложившуюся в Европе по причине потока мигрантов. Ответственность за разрешение этой ситуации не может лежать на одной стране, это наша общая европейская проблема… Это исключительная ситуация для всей Европы, и перед ее лицом мы должны объединиться и проводить единую политику", — сказал Олланд.

Он подчеркнул, что Франция и Германия поддерживают идею создания регистрационных центров, которые разместятся в тех странах, куда мигранты попадают в первую очередь — в Греции и Италии. По словам французского лидера, "в этих центрах будут определять, имеют ли прибывающие туда люди основы для получения убежища или же они просто намерены таким образом иммигрировать в Европу".