Около 1 500 автомобилей Renault сгорели при взрыве в китайском порту Тяньцзинь

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Взрывы на складе опасных химических веществ в китайском порту Тяньцзинь привели к серьезным повреждениям около 1 500 автомобилей Renault. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает агентство Bloomberg.

По оценке компании, стоимость поврежденных и уничтоженных огнем машин, которые хранились на складе Renault, составила около 210 млн юаней (33 млн. долларов), при этом в расчетах компания исходила из цены самой дешевой модели Renault для Китая. Эти цифры не являются конечными, точная сумма ущерба устанавливается.

Тяньцзинь является одним из крупнейших китайских портов по импорту автомобилей в Китае. Автопроизводители используют его для доставки и хранения машин перед отправкой в другие районы страны. В портовом городе, который находится в 120 км от Пекина, проживают более 15 млн. человек.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов, прогремевших в Тяньцзине поздно вечером в среду, погибли по меньшей мере 50 человек, и более 500 пострадали.