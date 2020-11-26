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Один из агропроектов ВБ в Азербайджане из-за коронакризиса пролонгирован

Один из агропроектов ВБ в Азербайджане из-за коронакризиса пролонгирован На сегодня освоено 87% кредита банка
АПК
26 ноября 2020 г. 13:48
Один из агропроектов ВБ в Азербайджане из-за коронакризиса пролонгирован

Всемирный банк (ВБ) продлил срок реализации проекта по улучшению конкурентоспособности в сфере сельского хозяйства (Agricultural Competitiveness Improvement Project) в Азербайджане до декабря 2021 года.

Как сообщили Report в ВБ, Совет директоров ВБ одобрил проект в сентябре 2013 года и завершение его было запланировано в конце июня 2020 года.

«пролонгация проекта позволит обеспечить удовлетворительное завершение оставшихся работ. Хотя текущий кризис COVID-19 и замедлил общие темпы реализации проекта, но пока все идет хорошо. В целом агробизнес-бенефициары и целевые производственно-сбытовые цепочки сообщают о значительном росте результатов более чем на сорок процентов, что является основным показателем результата проекта», - сообщили в банке.

Также отмечается об успешном налаживании продуктивных партнерских отношений в цепочках добавленной стоимости. На сегодня уже завершены четыре подпроекта производственно-сбытовой цепочки, а 15 находятся в стадии реализации.

«В ходе реализации проекта выданы кредитные линии под 105 инвестиционных подпроекта по широкому спектру направлений агробизнеса. Также продолжается реализация программы борьбы с болезнями животных и повышение ветеринарного образования.

Инвестиции проекта в программу исследований и развития сортов, а также в производство и переработку семян уже привели к улучшению их качества семян и повышению общей производительности», - отметили в ВБ.

73 агробизнеса или 70% от общего числа получателей кредитной линии проекта демонстрируют средний рост объемов производства на 42,87%, а остальные 32 предприятия - бенефициары кредитной линии получили субкредиты только в 2020 году. Четыре завершенных подпроекта цепочки создания стоимости агробизнеса отмечают о среднем росте выпуска на 74%.

Проект призван упростить доступ производителей сельхозпродукции к рынкам путем повышения качества санитарных и фитосанитарных услуг, предоставления финансовых услуг сельскохозяйственным предприятиям и так далее. Проект будет способствовать дальнейшему развитию агробизнеса и пищевой промышленности при помощи предоставления кредитов на улучшение технологий, повышение объемов производства, модернизацию фитосанитарных и ветеринарных услуг. Проект также внесет свой вклад в улучшение регулятивной и институциональной базы в сфере пищевой безопасности и качества.

Отметим, что агропредприятия-бенефициары и другие участники производственно-сбытовой цепочки финансируются за счет кредитной линии и гранта.

Напомним, что общая стоимость проекта составляет 53,25 млн долларов США, из которых ВБ выделил 34,5 млн долларов США. Финансирование проекта осуществляется по линии Международного банка реконструкции и развития (МБРР). На сегодня 87% кредита освоены, а оставшаяся часть средств составляет 4,36 млн долларов США.

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