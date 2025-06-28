Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и ФАО

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, находящийся с деловым визитом в Италии, встретился с Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Ку Дунъю.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, находящийся с деловым визитом в Италии, встретился с Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Ку Дунъю.

Как сообщает Report, в ходе встречи, которая прошла в штаб-квартире ФАО, был подчеркнут важность реализуемых в рамках партнерства с организацией проектов и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Министр, затронув вопрос проведения COP29 в Азербайджане, отметил меры, направленные на минимизацию воздействия изменения климата на сельское хозяйство. В ходе встречи было акцентировано внимание на приоритетности развития аграрного сектора в Азербайджане, государственной поддержке сельского хозяйства и проводимых реформах в этой сфере.

Генеральный директор ФАО Ку Дунъю, в свою очередь, отметил, что Азербайджан является одним из важнейших партнеров ФАО, и выразил удовлетворение от установления высокоуровневых связей между организацией и страной. Он также подчеркнул большой потенциал для цифрового развития сельских территорий Азербайджана и поделился идеями о направлениях расширения сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о проектах, реализованных в рамках Программы партнерства ФАО–Азербайджан, а также о достигнутых результатах. Было отмечено, что Азербайджан высоко представлен в ФАО и активно участвует в работе высокопрофильных органов организации, а также обсуждены перспективы проведения международных мероприятий в рамках многосторонних партнерских платформ.

В завершение встречи была проведена расширенная дискуссия по вопросам взаимного интереса.