Норвегия и Франция прекращают закупку российских удобрений

Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara заявила о прекращении закупки у нескольких российских компаний из-за последних санкций ЕС.

Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara заявила о прекращении закупки у нескольких российских компаний из-за последних санкций ЕС.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, говорится в сообщении биржи Осло.

Yara будет использовать свою глобальную производственную систему, чтобы продолжать обслуживать клиентов и обеспечивать непрерывность цепочек поставок продуктов питания. "Тем не менее, Yara выражает свою обеспокоенность глобальной продовольственной безопасностью и призывает правительство принять меры для защиты цепочек поставок продуктов питания и снижения зависимости от России", — отметили в компании.

Yara также намерена к 1 апреля свернуть импорт калия из Беларуси из-за трудностей с цепочкой поставок, вызванных международными санкциями в отношении этой страны.

Кроме того, Франция готовится отказаться от импорта из России удобрений и природного газа, но основе которого производятся удобрения.

Телеканал BFMTV со ссылкой на представителей сельскохозяйственной сферы сообщил о том, что французское сельское хозяйство не может обойтись без импорта удобрений. По данным аналитиков компании Agritel, не менее 12,5% импорта мочевины, одного из наиболее широко используемых удобрений во Франции, поступает из России.

"Цены на азотные удобрения взлетели еще в конце лета, а конфликт в Украине поспособствовал дополнительному росту. Франция сама не производит природный газ, и одним из самых быстрых способов налаживания экспорта будет диверсификация поставок и инвестиции в страны, владеющие сырьем или перерабатывающие его", - сообщает телеканал.

Правительство Франции пообещало представить план по достижению экономической устойчивости, чтобы уменьшить воздействие санкций, введенных против РФ. План на следующей неделе представит офис премьер-министра.