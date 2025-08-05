НИИ земледелия: 60% пшеничных полей Азербайджана засеяны местными сортами

НИИ земледелия: В Азербайджане 60% площадей зерновых засеяны местными сортами

В текущем сельскохозяйственном сезоне в Азербайджане под пшеницу отведено 986 тысяч гектаров земли, причем примерно 60% этих площадей засеяны местными сортами, разработанными учеными Научно-исследовательского института земледелия.

Об этом Report сообщил директор НИИ Фаиг Худаев.

По его словам, ключевым фактором достижения высокой урожайности зерновых является правильный выбор семенного материала.

"В настоящее время институт проводит селекционные исследования, направленные на создание новых сортов, адаптированных к почвенно-климатическим условиям различных регионов страны, устойчивых к биотическим факторам и обладающих высокими адаптивными характеристиками", - сказал Худаев.

По его словам, аграрный сектор сталкивается с новыми вызовами глобализирующегося мира, поэтому существует потребность в создании более устойчивых и продуктивных сортов, отвечающих как текущим, так и будущим требованиям.

"Большинство посевных площадей в Азербайджане расположены либо в богарных условиях, либо в зонах с ограниченным орошением. Для достижения высокой урожайности в таких условиях особое значение приобретают применение современных технологий и ускоренные методы селекции", - подчеркнул эксперт.

Он также сообщил, что традиционными методами селекции создание нового сорта занимает около 15 лет, что не соответствует требованиям современности. По этой причине институт поставил перед собой цель перейти от классических методов к исследованиям на генетическом уровне и ускоренным селекционным технологиям. Путем гибридизации можно получить 6 поколений за один год, и с помощью такого подхода планируется создавать новые сорта в течение 5-6 лет, отметил Худаев.

Директор НИИ добавил, что этот подход не только повысит научную эффективность, но и позволит более оперативно реагировать на растущие запросы фермеров и других заказчиков.