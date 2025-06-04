Названы текущие проблемы в сфере рыболовства

10:44 Глобальный сектор аквакультуры и рыболовства быстро развивается, но основной вопрос заключается в выращивании качественной продукции.

Глобальный сектор аквакультуры и рыболовства быстро развивается, но ключевой вопрос заключается в выращивании качественной продукции.

Как сообщает Report, об этом сказал международный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по рыболовству и аквакультуре Томас Эшли Шиптон в Баку в рамках панельных дискуссий конференции "Всемирный день продовольственной безопасности: Наука в действии".

По его словам, если аквакультура ведется в чистых водах, то и животные, выращиваемые в этих водах, будут здоровыми: "Основное внимание должно быть направлено на правильное осуществление процесса переработки рыбной продукции".

Он отметил, что рыбы или другие водные животные содержатся и выращиваются в большом количестве на небольшой территории или в малом объеме воды. Это приводит к возникновению и распространению различных заболеваний. В этом случае производители склонны использовать химические вещества. В результате риск загрязнения конечного продукта при обработке пищи оказывается очень высоким.

"Например, наблюдаются проблемы, связанные с бактериями. Вирусы также могут вызывать проблемы. В настоящее время одним из основных вопросов в области аквакультуры является использование химических веществ, особенно антибиотиков, и проблемы, которые это создает для окружающей среды. За долгие годы мы значительно сократили использование антибиотиков в аквакультуре и продвинулись в этой области. Но я думаю, что особенно в странах, которые пытаются быстро развивать свои системы, при отсутствии правильной правовой базы, фермеры склонны использовать антибиотики, как универсальное решение для всего. Главный вопрос - защита биобезопасных хозяйств, которые способствуют выращиванию здоровых животных", - добавил Шиптон.