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Названы основные направления увеличения производства пшеницы в Азербайджане

Названы основные направления увеличения производства пшеницы в Азербайджане Основным способом увеличения производства пшеницы в Азербайджане является расширение применения современных технологий на полях, стимулирование инвестиций средними и крупными компаниями, основанных на высоких технологиях.
АПК
30 июля 2022 г. 17:24
Названы основные направления увеличения производства пшеницы в Азербайджане

Основным способом увеличения производства пшеницы в Азербайджане является расширение применения современных технологий на полях, стимулирование инвестиций средними и крупными компаниями, основанных на высоких технологиях.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, сегодня Азербайджан на 60% обеспечивает себя отечественной пшеницей, и только на 25% - продовольственной пшеницей: "Поэтому на фоне глобальных вызовов возникла потребность увеличить резервы за счет собственного потенциала. Проведенные исследования показывают, что нужно поощрять производителей, которые применяют современные технологии, в том числе, современные ирригационные системы, чтобы инвестиции в эту сферу увеличивались".

Ф.Фикретзаде отметил, что ежегодно в стране пшеницу сажают на 550-600 тыс. га земли: "У фермеров есть определенные методы и схемы производства, свои цели и задачи. Мы заметили, что можем увеличить объем производства, стимулируя хозяйства, применяющие современные технологии. Основная цель - применение пивотных ирригационных систем и повышение производительности за счет этих технологий. То есть мы хотим увеличить производство пшеницы, которая является основным направлением сельского хозяйства, методом получения высокой производительности за счет более экономного использования воды в период ее нехватки".

Директор центра отметил, что установка оборудования пивотной ирригационной системы на одном гектаре земли обходится в среднем в 8 000 манатов, в то время как расходы на традиционную ирригационную систему составляют 800-900 манатов: "Но стоимость агротехнических операций, необходимых для достижения требуемой производительности в пивотных ирригационных системах, составляет примерно 1 400-1 500 манатов. То есть, за счет новых технологий можно достичь продуктивности".

Ф.Фикретзаде добавил, что для достижения экономической эффективности с применением новых технологий пшеницу нужно выращивать на больших территориях.

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