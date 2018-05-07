Названа причина смены руководства "Агролизинга"

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Стала известна причина смены руководства ОАО "Агролизинг" при министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра Ильхам Гулиев.

"Сотрудников, нормально осуществляющих свои полномочия, менять нет необходимости. Новый министр остался недоволен работой прежнего председателя Эльшана Мамедова. В "Агролизинге" были определенные недостатки. В структуру были назначены новые молодые кадры, чтобы привнести в работу новое дыхание. Я верю, что новоназначенные сотрудники оправдают доверие", - отметил И.Гулиев.