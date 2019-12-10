Нальчикский молочный комбинат расширяет географию поставок продукции в Азербайджан

Нальчикский молочный комбинат ведет активную работу по расширению географии поставок продукции «Чабан» в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу компании, «Чабан» - флагманский бренд Нальчикского молочного комбината и одна из самых ярких и узнаваемых торговых марок родом из Северного Кавказа.

В сообщении отмечается, что Грузия стала вторым после Казахстана направлением поставок продукции «Чабан» за пределы России. Продуктовая линейка бренда состоит из классических молочных, кисломолочных продуктов, а также выдержанных сыров.

Экспорт – одно из развивающихся направлений деятельности Нальчикского молочного комбината. В ноябре продукция «Чабан» была представлена на международной выставке российских услуг и товаров БАХРЕЙН 2019. Событие было направлено на развитие торгово-экономических отношений России и стран Ближнего Востока.

В январе 2020 года бренд «Чабан» будет презентован на международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» в Берлине. Участие в данном мероприятии укрепит имидж Нальчикского молочного комбината как производителя молочной продукции, соответствующей международным стандартам качества. Также в феврале 2020 года планируется повторное участие марки «Чабан» в мировой выставке продуктов питания Gulfood 2020 в Дубаи (ОАЭ).

«Мы видим положительную оценку качества нашей продукции и за пределами России, мы видим возможность реализации нашей продукции как в странах СНГ, так и странах дальнего зарубежья. Планомерными шагами мы двигаемся и развиваемся в экспортном направлении", – комментирует генеральный директор ООО «Нальчикский молочный комбинат» Шамсудин Якубов, слова которого приводятся в сообщении.

Участие в мероприятиях международного уровня способствует установлению взаимовыгодных контактов с торговыми площадками, партнерами и покупателями продуктов питания со всего мира, отмечается в сообщении.