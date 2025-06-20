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На аграрных бизнес-фестивалях в Азербайджане реализована продукция на 8 млн манатов

На аграрных бизнес-фестивалях в Азербайджане реализована продукция на 8 млн манатов На аграрных бизнес-фестивалях в Азербайджане реализована продукция на 8 млн манатов.
АПК
20 июня 2025 г. 11:54
На аграрных бизнес-фестивалях в Азербайджане реализована продукция на 8 млн манатов

На аграрных бизнес-фестивалях в Азербайджане реализована продукция на 8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Аграрного инновационного центра Анар Джафаров.

Он отметил, что основная цель этих фестивалей, организованных в различных регионах, - объединить производителей сельскохозяйственной продукции и их потенциальных клиентов, создать возможности для сотрудничества: "Этот процесс уже дал практические результаты. По всей стране, в том числе в каждом из 14 экономических районов, в общей сложности было организовано 66 аграрных бизнес-фестивалей, где осуществлялась продажа как сельскохозяйственной продукции, так и оборудования для ее переработки".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı Aqrar Biznes Festivallarında 8 milyon manatlıq məhsul satılıb

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