На аграрных бизнес-фестивалях в Азербайджане реализована продукция на 8 млн манатов

На аграрных бизнес-фестивалях в Азербайджане реализована продукция на 8 млн манатов.

На аграрных бизнес-фестивалях в Азербайджане реализована продукция на 8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Аграрного инновационного центра Анар Джафаров.

Он отметил, что основная цель этих фестивалей, организованных в различных регионах, - объединить производителей сельскохозяйственной продукции и их потенциальных клиентов, создать возможности для сотрудничества: "Этот процесс уже дал практические результаты. По всей стране, в том числе в каждом из 14 экономических районов, в общей сложности было организовано 66 аграрных бизнес-фестивалей, где осуществлялась продажа как сельскохозяйственной продукции, так и оборудования для ее переработки".