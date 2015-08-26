Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами президента Беларуси

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ официально приступила к работе в рамках наблюдения за выборами президента Беларуси. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Минске глава миссии Жак Фор.

Выборы президенты Беларуси назначены на 11 октября. В настоящее время избирательные комиссии занимаются проверкой собранных подписей для регистрации кандидатов в президенты. ЦИК Беларуси рассчитывает завершить регистрацию к 10 сентября.

По словам Фора, одиннадцать специалистов из 10 стран ОБСЕ уже прибыли в Беларусь, а в предстоящий понедельник к ним присоединятся еще 36 долгосрочных наблюдателей из 16 стран.