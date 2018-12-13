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    Мирза Алиев: Если мы сможем получить наши средства в закрытых банках, в следующем году выдадим льготные кредиты еще на 10 млн манатов

    Баку. 13 декабря REPORT.AZ/ "В следующем году по линии Государственной службы управления сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства фермерам планируется выделить льготные кредиты на 10 млн манатов".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава организации Мирза Алиев.

    "Мы возобновили кредитование с мая этого года и обещали постараться выдать фермерам 10 млн манатов до конца года. Мы почти достигли этой цифры. Если мы сможем ускорить процесс погашения кредитов в 2019 году и получить наши средства из банков, лицензии которых были аннулированы, мы выдадим льготные кредиты еще на 10 млн манатов", - сказал он.

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