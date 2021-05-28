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Мировые цены на кофе выросли до четырехлетнего максимума

Мировые цены на кофе выросли до четырехлетнего максимума Это произошло на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии
АПК
28 мая 2021 г. 09:54
Мировые цены на кофе выросли до четырехлетнего максимума

Цены на кофе сорта арабика поднялись до четырехлетнего максимума на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщает Trading Economics.

Стоимость июльского контракта на американской бирже ICE поднималась до максимальных с конца 2016 года 1,57 доллара США за фунт, прежде чем опуститься до 1,55 доллара США.

Засуха в крупнейших странах-производителях кофе сорта арабика привела к снижению прогнозов урожая в этом сезоне, а также рискам для урожая в 2022 году. Тем временем экспорт из Колумбии, которая является вторым крупнейшим экспортером арабики, осложняется из-за антиправительственных протестов, сопровождающихся перекрытием дорог.

Между тем молоко в ближайший год может подорожать до рекордного уровня из-за роста спроса в Китае, сообщает Financial Times. Согласно прогнозу новозеландской молочной компании Fonterra, в течение 12 месяцев, которые начинаются 1 июня, молоко будет стоить 7,25-8,75 новозеландского доллара (5,29-6,39 долларов США) за килограмм сухого остатка. Это максимально высокий прогноз, который когда-либо давала компания.

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Версия на английском языке Global coffee prices rise to 4-year high

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