О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мировое потребление вина достигло минимума с 2002 года

Мировое потребление вина достигло минимума с 2002 года При этом производство вина в мире в прошлом году по сравнению с 2019 годом выросло на 1%
АПК
21 апреля 2021 г. 10:37
Мировое потребление вина достигло минимума с 2002 года

Мировое потребление вина в 2020 году снизилось на 3% по сравнению с 2019 годом, достигнув минимума с 2002 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

При этом производство вина в мире в прошлом году по сравнению с 2019 годом выросло на 1%, до 260 млн гектолитров.

«Мировое потребление вина в 2020 году оценивается в 234 млн гектолитров, что на 3% меньше, чем в 2019 году. Значение достигло самого низкого зарегистрированного уровня потребления с 2002 года»,— говорится в отчете OIV(.pdf).

По данным организации, снижение потребления вина в мире произошло из-за ограничения работы баров и ресторанов, уменьшения числа туристических поездок в период пандемии коронавируса. Наиболее значительно употребление вина снизилось в Китае (–17,4%) и ЮАР (–19,4%), в России при этом отмечен небольшой рост (3%). Больше всего потребление вина увеличилось в Бразилии (на 18,4%).

В Азербайджане в 2020 году производство коньяка увеличилось на 7,6%, пива - на 7,7%, водки - сократилось на 8,8%, а вина - на 52,7%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya üzrə şərab istehlakı 2002-ci ildən bəri ən aşağı səviyyəyə düşüb
Версия на английском языке World wine consumption hits record low since 2002

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
14 апреля 2021 г. 11:45
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi