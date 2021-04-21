Мировое потребление вина достигло минимума с 2002 года

При этом производство вина в мире в прошлом году по сравнению с 2019 годом выросло на 1%

Мировое потребление вина в 2020 году снизилось на 3% по сравнению с 2019 годом, достигнув минимума с 2002 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

При этом производство вина в мире в прошлом году по сравнению с 2019 годом выросло на 1%, до 260 млн гектолитров.

«Мировое потребление вина в 2020 году оценивается в 234 млн гектолитров, что на 3% меньше, чем в 2019 году. Значение достигло самого низкого зарегистрированного уровня потребления с 2002 года»,— говорится в отчете OIV( .pdf ).

По данным организации, снижение потребления вина в мире произошло из-за ограничения работы баров и ресторанов, уменьшения числа туристических поездок в период пандемии коронавируса. Наиболее значительно употребление вина снизилось в Китае (–17,4%) и ЮАР (–19,4%), в России при этом отмечен небольшой рост (3%). Больше всего потребление вина увеличилось в Бразилии (на 18,4%).

В Азербайджане в 2020 году производство коньяка увеличилось на 7,6%, пива - на 7,7%, водки - сократилось на 8,8%, а вина - на 52,7%.