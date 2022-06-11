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Минсельхоз: В стране сформированы запасы пшеницы

Минсельхоз: В стране сформированы запасы пшеницы В Азербайджане до начала нового зернового сезона сформированы запасы пшеницы.
АПК
11 июня 2022 г. 13:38
Минсельхоз: В стране сформированы запасы пшеницы

В Азербайджане до начала нового зернового сезона сформированы запасы пшеницы.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, в стране имеются запасы пшеницы, которые в два раза превышают спрос: "Есть и другие запасы продовольствия".

Ф.Фикретзаде отметил, что Азербайджан импортирует в общей сложности 1,3 млн тонн пшеницы: "Это 40-процентная зависимость от импорта с точки зрения баланса общих запасов пшеницы. Однако из-за спроса мукомольной промышленности уровень зависимости от импорта выше. В настоящее время 75% пшеницы, перерабатываемой нашей мукомольной промышленностью, обеспечивается за счет импортна. А это в среднем 1,3 миллиона тонн".

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