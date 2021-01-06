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Минсельхоз: В аграрном секторе ожидается рост более чем на 4%

Минсельхоз: В аграрном секторе ожидается рост более чем на 4% Пандемия создала проблемы для фермеров в секторе общественного питания
АПК
6 января 2021 г. 11:18
Минсельхоз: В аграрном секторе ожидается рост более чем на 4%

"Хотя в 2020 году в аграрном секторе прогнозировался рост более чем на 4%, производство сельскохозяйственной продукции увеличилось примерно на 2% из-за последствий пандемии коронавируса и засушливой погоды".

Об этом Report сообщил директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Азербайджана Фирдовси Фикретзаде.

"Пандемия создала проблемы для фермеров в секторе общественного питания. Засуха привела к спаду, особенно, в зерноводстве. Тем не менее, был зафиксирован рост производства отдельных продуктов. В 2021 году же мы ожидаем роста в аграрной сфере более чем на 4%",- отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi: Bu il aqrar sahədə 4%-dən çox artım gözləyirik

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