Минсельхоз: В аграрном секторе ожидается рост более чем на 4%

Пандемия создала проблемы для фермеров в секторе общественного питания

"Хотя в 2020 году в аграрном секторе прогнозировался рост более чем на 4%, производство сельскохозяйственной продукции увеличилось примерно на 2% из-за последствий пандемии коронавируса и засушливой погоды".

Об этом Report сообщил директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Азербайджана Фирдовси Фикретзаде.

"Пандемия создала проблемы для фермеров в секторе общественного питания. Засуха привела к спаду, особенно, в зерноводстве. Тем не менее, был зафиксирован рост производства отдельных продуктов. В 2021 году же мы ожидаем роста в аграрной сфере более чем на 4%",- отметил он.