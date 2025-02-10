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Минсельхоз: Ранний забой животных вредит развитию животноводства

Минсельхоз: Ранний забой животных вредит развитию животноводства Минсельхоз Азербайджана считает нецелесообразным забой слишком скота при низком весе или в раннем возрасте, так как это негативно сказывается на развитии животноводства в целом.
АПК
10 февраля 2025 г. 17:49
Минсельхоз: Ранний забой животных вредит развитию животноводства

Минсельхоз Азербайджана считает нецелесообразным забой скота при низком весе или в раннем возрасте, так как это негативно сказывается на развитии животноводства в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы ведомства Вугар Гусейнов, комментируя недавние заявления ряда экспертов в СМИ в поддержку этой тенденции.

По его словам, забой при низком весе не только сокращает объемы производства, но и доходы фермеров.

"Позиция ведомства такова – это препятствует развитию животноводства. Если мы перестанем это делать, производство мяса крупного и мелкого рогатого скота в стране увеличится, далее сократится и зависимость от импорта", - сказал Гусейнов.

Гусейнов отметил, что согласно официальной статистике, средний вес забоя овец и коз по стране в 2023 году составил 14 кг, что на 2 кг меньше, чем в 2020-2022 годах. То есть, мы теряем около 8 тысяч тонн производства в год, подчеркнул Гусейнов.

Минсельхоз, как и другие соответствующие госструктуры, проводит постоянную просветительскую работу по снижению забоя животных с низким весом, добавил он.

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