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Минсельхоз о влиянии налоговых льгот на кормовую промышленность

Минсельхоз о влиянии налоговых льгот на кормовую промышленность Освобождение кормовой промышленности Азербайджана от налога на добавленную стоимость по всей цепочке создания стоимости приведет к снижению стоимости производимых в стране кормов, повышению уровня самообеспеченности кормами на внутреннем рынке.
АПК
11 июля 2022 г. 11:33
Минсельхоз о влиянии налоговых льгот на кормовую промышленность

Освобождение кормовой промышленности Азербайджана от налога на добавленную стоимость по всей цепочке создания стоимости приведет к снижению стоимости производимых в стране кормов, повышению уровня самообеспеченности кормами на внутреннем рынке.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела Министерства сельского хозяйства Эльдар Гасанов.

Представитель министерства подчеркнул, что одним из ключевых сегментов в развитии животноводческого сектора является кормовая база: "При выращивании животных с генетическим потенциалом невозможно получить желаемый результат и продуктивность, если не использовать правильный кормовой рацион. Хотя в Азербайджане производится соя, подсолнечник, мы зависим от импорта”.

Э.Гасанов отметил, что страна нуждается в 1,5 млн тонн корма: "В Азербайджане насчитывается более 4 млн 272 тыс. животных. Проведенные исследования показывают, что стране необходимо около 200 тыс. тонн сои, из которых 150 тыс. тонн приходится на птицеводство. Цены на внутреннем рынке, как в сфере животноводства, так и птицеводства, изменились до 77%. Импортная стоимость сои выросла на рынке в 3-4 раза, примерно с 300-400 до 1 200 манатов. В связи с геополитической ситуацией возникли определенные трудности с импортом ряда кормовых продуктов. В целом, отмена 18%-го НДС на товары в этом перечне будет играть свою роль в снижении затрат и в цепочке создания стоимости при производстве сбалансированных кормов как на перерабатывающих предприятиях промышленной направленности, так и в отдельных хозяйствах".

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