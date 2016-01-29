​Министр: В сельскохозяйственном секторе Азербайджана ожидаются революционные изменения

Баку. 29 января. REPORT. AZ/ В ближайшие годы в сельскохозяйственном секторе Азербайджана ожидаются революционные изменения. Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на проходящей в Баку конференции на тему "Опыт Турции и Азербайджана в сфере развития перспективных отраслей сельского хозяйства".

Министр отметил, что события последнего периода открывают широкие возможности для аграрного сектора.

"Развитие аграрного сектора не только обеспечит страну сельскохозяйственной продукцией, но и стимулирует валютные поступления, способствует росту занятости. У нас есть конкретные планы в данной области. В то же время мы изучим опыт зарубежных стран", - сообщил Г.Асадов.