Министр: Предпринимаются шаги для улучшения обеспечения продбезопасности

В Азербайджане предпринимаются устойчивые шаги в направлении лучшего обеспечения продовольственной безопасности. Совершенствуется механизм государственной поддержки аграрной сферы, повышаются показатели производства сельскохозяйственной продукции.

В Азербайджане предпринимаются устойчивые шаги в направлении лучшего обеспечения продовольственной безопасности. Совершенствуется механизм государственной поддержки аграрной сферы, повышаются показатели производства сельскохозяйственной продукции.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов во время выступления на первом Бакинском форуме по здоровью растений, сообщает Report.

Министр отметил, что здоровье растений находится в центре внимания всего мира на фоне таких вызовов как изменение климата, глобальное потепление: "В этой области мы тесно сотрудничаем с международными структурами, продолжаем деятельность по организации защиты растений без ущерба для окружающей среды и людей".

По его словам, для достижения здоровья растений необходимо расширить применение высоких технологий, инноваций в аграрной сфере: "Здоровье растений играет важную роль в обеспечении безопасности пищевой продукции. Правильная организация борьбы с болезнями растений - главное условие получения здорового урожая. Получение здорового и обильного урожая важно как для обеспечения нашей продовольственной безопасности, так и для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции. В этом направлении министерство осуществляет мероприятия, скоординированные с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана".