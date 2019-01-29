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    Министр: Азербайджан ведет переговоры с Россией для преодоления проблем с экспортом томатов

    Баку. 29 января REPORT.AZ/ "Ведутся переговоры с российской стороной по преодолению вероятных трудностей по экспорту азербайджанских томатов весной этого года".

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Шахин Мустафаев заявил на сегодняшней конференции об итогах реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы".

    По его словам, экспорт помидоров является очень важным вопросом для Азербайджана: "Есть поручение президента Ильхама Алиева по данному вопросу. Поэтому вероятные трудности с экспортом томатов из Азербайджана в весенние месяцы будут устранены. Уже ведутся переговоры с Россией".

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