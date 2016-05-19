​Министр: Азербайджан увеличит производство зерна в этом году

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В сельскохозяйственном секторе Азербайджана ожидается увеличение объемов производства зерновых.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства Гейдар Асадов: "Этот год благоприятен для производства зерна".

По его словам, ожидается увеличение производства на несколько процентов по сравнению с 2015 годом: "Если не произойдет никаких чрезвычайных ситуаций, мы получим больше продукции по сравнению с прошлым годом. Мы полностью готовы к сбору урожая".

Напомним, что в 2015 году в стране произведено 2,8 млн. тонн зерна.