О нас
Аудио новости

Министр: Азербайджан готов делиться опытом в сфере сельского хозяйства с другими странами

Министр: Азербайджан готов делиться опытом в сфере сельского хозяйства с другими странами "Учитывая, что за последние двадцать лет глобальная рабочая сила в сельском хозяйстве сократилась на 17%, вовлечение молодежи в сельскохозяйственную сферу имеет важное значение".
АПК
6 мая 2022 г. 17:15
Министр: Азербайджан готов делиться опытом в сфере сельского хозяйства с другими странами

"Учитывая, что за последние двадцать лет глобальная рабочая сила в сельском хозяйстве сократилась на 17%, вовлечение молодежи в сельскохозяйственную сферу имеет важное значение".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов на круглом столе в рамках международной конференции "Взгляд в будущее: Переход к цифровому сельскому хозяйству".

"Кроме того, чтобы ускорить этот процесс и обеспечить надлежащую интеграцию, мы должны работать с молодежью, поскольку они имеют значительные преимущества с точки зрения широкой цифровой грамотности и использования инновационных решений.

Правительство Азербайджана высоко оценивает эффективное сотрудничество в области сельского хозяйства с FAO, AEBA, Всемирным банком, ЕС, Программой развития ООН, IFAD и другими влиятельными международными организациями. Азербайджан является надежным международным партнером и готов делиться своими достижениями и опытом с другими странами", - отметил министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: "Azərbaycan kənd təsərrüfatı təcrübəsini digər ölkələrlə bölüşməyə hazırdır"

Самое важное

В Суговушане стартовала регата Кубок президента
ФотоВ Суговушане стартовала регата "Кубок президента"
6 мая 2022 г. 11:04
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
5 мая 2022 г. 17:54
Состоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
ФотоСостоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
5 мая 2022 г. 11:22
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 21:06
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi