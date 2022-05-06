Министр: Азербайджан готов делиться опытом в сфере сельского хозяйства с другими странами

"Учитывая, что за последние двадцать лет глобальная рабочая сила в сельском хозяйстве сократилась на 17%, вовлечение молодежи в сельскохозяйственную сферу имеет важное значение".

"Учитывая, что за последние двадцать лет глобальная рабочая сила в сельском хозяйстве сократилась на 17%, вовлечение молодежи в сельскохозяйственную сферу имеет важное значение".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов на круглом столе в рамках международной конференции "Взгляд в будущее: Переход к цифровому сельскому хозяйству".

"Кроме того, чтобы ускорить этот процесс и обеспечить надлежащую интеграцию, мы должны работать с молодежью, поскольку они имеют значительные преимущества с точки зрения широкой цифровой грамотности и использования инновационных решений.

Правительство Азербайджана высоко оценивает эффективное сотрудничество в области сельского хозяйства с FAO, AEBA, Всемирным банком, ЕС, Программой развития ООН, IFAD и другими влиятельными международными организациями. Азербайджан является надежным международным партнером и готов делиться своими достижениями и опытом с другими странами", - отметил министр.