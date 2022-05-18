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Министерство сельского хозяйства получило новые полномочия

Министерство сельского хозяйства получило новые полномочия Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 27 апреля 2021 года "О некоторых вопросах, связанных с управлением землями сельскохозяйственного назначения на освобожденных от оккупации территориях".
АПК
18 мая 2022 г. 19:14
Министерство сельского хозяйства получило новые полномочия

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 27 апреля 2021 года "О некоторых вопросах, связанных с управлением землями сельскохозяйственного назначения на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Министерство сельского хозяйства наделено новыми полномочиями.

Так, министерство в рамках категории земель сельскохозяйственного назначения будет контролировать взаимозаменяемость сельскохозяйственных угодий, находящихся под посевами, многолетними культурами и др.

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