Министерство сельского хозяйства получило новые полномочия

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 27 апреля 2021 года "О некоторых вопросах, связанных с управлением землями сельскохозяйственного назначения на освобожденных от оккупации территориях".
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.
Согласно указу, Министерство сельского хозяйства наделено новыми полномочиями.
Так, министерство в рамках категории земель сельскохозяйственного назначения будет контролировать взаимозаменяемость сельскохозяйственных угодий, находящихся под посевами, многолетними культурами и др.