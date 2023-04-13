Министерство: Удельный вес получивших выписку на земельный участок фермеров достиг 43%

Удельный вес получивших выписку на земельный участок фермеров достиг 43%.

Удельный вес получивших выписку на земельный участок фермеров достиг 43%.

Об этом сообщил Report директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

"Когда была создана информационная система электронного сельского хозяйства (EKTİS), эта цифра составляла 23%", - отметил он.

По словам представителя министерства, для обеспечения права фермеров на земельную собственность на основании соответствующих указов президента страны фермерам, не имеющим документов на право пользования долевыми землями, выписки с 2021 года предоставляются без госпошлины и платы за обслуживание.

"Согласно "Порядку субсидирования производства сельхозпродукции", утвержденному указом главы государства от 27 июня 2019 года, с 2020 года субсидии фермерам в сфере растениеводства и животноводства предоставляются только через EKTİS: "Через EKTİS более 600 тысяч субъектов получили прямой доступ к государственным услугам в электронном виде", - добавил Ф.Фикретзаде.