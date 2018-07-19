Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства прокомментировало рост цен на арбузы в Азербайджане.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы министерства Анар Гусейнов.

По его словам, в последнее время в социальных медиа активно обсуждается вопрос повышения цен на арбузы, и в министерство поступают обращения в связи с этим: "Министерство не регулирует цены не только на арбузы, но и любые другие продукты. В либеральных экономиках рыночные цены формируются на основе спроса и предложения. Наша же миссия заключается в просвещении и консультировании фермеров, предоставлении фитосанитарных услуг".

Он отметил, что арбуз дорожает по нескольким причинам: "По мнению экспертов в области сельского хозяйства, повышение цен связано с тем, что фермеры все еще не в состоянии адаптироваться к законам спроса и предложения. Мы все знаем, что каждый год какой-либо продукт дорожает или дешевеет по сравнению с предыдущим годом. Если какой-либо продукт на рынке дорожает, большинство фермеров в следующем году, словно сговорившись, сажают именно его, в результате чего возникает избыток на рынке, и он падает в цене. В то же время они перестают сажать подешевевший продукт, и на следующий год он дорожает вследствие дефицита. Больше всего страдают от этого процесса сами фермеры. Это одна из причин удорожания арбуза в этом году. Причин на самом деле много: повышение интереса к выращиванию приносящих большую прибыль продуктов, засушливое лето и пр. К примеру, эти причины привели к позднему созреванию арбузов в Барде, Агджабеди, Зардабе, Кюрдамире и Имишли, на рынке возник дефицит, и цены поднялись".