Министерство: Ирригационная система для современного сельского хозяйства должна быть закрытой сетью

16:16

Оросительная система для современного сельского хозяйства в Азербайджане должна быть закрытой сетью.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля землепользования Министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев.

"Мы выступаем за создание современной сельскохозяйственной системы на освобожденных от оккупации территориях. Для этого ирригационная система должна быть закрытой сетью. Давая заключение по проекту, мы обязательно требуем, чтобы верхний плодородный слой важных в сельскохозяйственном отношении земель, через которые проходят ирригационные трубы, должен быть в первую очередь рекультивированы", - сказал он.