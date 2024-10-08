Меджнун Мамедов: В мире растет интерес и спрос на халяльные продукты питания

Во всем мире, в том числе в Азербайджане растет интерес и спрос на халяльные продукты питания.

Во всем мире, в том числе в Азербайджане растет интерес и спрос на халяльные продукты питания.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма в Баку.

Мамедов отметил, что в последнее время растет поток туристов из мусульманских стран в Азербайджан, что делает необходимым развитие сектора халяльной продукции в стране и внедрение стандартов халяльного туризма.

"Вместе с тем, развитие предпринимательства и широкая государственная поддержка аграрной сферы создают благоприятную почву для развития сектора халяльной еды и туризма", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сегодня главными обязательствами производителей и коммерсантов являются безопасность продуктов и обеспечение потребителей здоровой пищей.

"Большая ответственность ложится на хозяйствующие субъекты, занимающиеся производством, а также торговлей сельскохозяйственной и продовольственной продукцией. Повышение производительности, качества в аграрной и перерабатывающей отраслях стало одним из требований для удовлетворения растущих потребностей населения", - отметил он.