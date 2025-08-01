Меджнун Мамедов: Грамотные и умелые кадры важны для развития аграрного сектора

Меджнун Мамедов: Грамотные и умелые кадры важны для развития аграрного сектора

Системные реформы, внедрение инновационных технологий, создание современной инфраструктуры и совершенствование механизмов государственной поддержки в аграрном секторе Азербайджана за последние годы дали серьезный стимул устойчивому и конкурентоспособному развитию сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на церемонии награждения программы карьерного развития "Üfüq" (Горизонт).

Он отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева развитие ненефтяного сектора, особенно сельского хозяйства, определено как один из главных приоритетов государственной политики.

"Достижения в этом направлении имеют важное стратегическое значение как с точки зрения продовольственной безопасности страны, так и социально-экономического возрождения регионов. Успешное развитие аграрного сектора возможно не только благодаря материально-технической базе, но и грамотным, умелым и высокоответственным кадрам, работающим в этой сфере. Поэтому укрепление человеческого капитала в сельском хозяйстве, выявление профессионалов с управленческими навыками и поддержка их развития приобретают особую актуальность", - сказал Мамедов.

Министр отметил, что основная цель программы "Üfüq" — выявить людей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими способностями, поддержать их профессиональное развитие и сформировать устойчивую кадровую базу на будущее.

"Определены 30 победителей. Этот результат является ярким показателем высокого профессионализма, лидерского потенциала и готовности к будущим обязанностям каждого из вас. Ваша победа — это не только показатель ваших достижений, но и начало новых и более широких возможностей на пути профессионального развития", - сказал Мамедов