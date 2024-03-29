Меджнун Мамедов: COP29 адаптирует аграрную политику Азербайджана к международному опыту

Предстоящая в Азербайджане конференция COP29 адаптирует аграрную политику страны к международному опыту.

Предстоящая в Азербайджане конференция COP29 адаптирует аграрную политику страны к международному опыту.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на проходящем в Губе 3-м форуме развития агробизнеса.

По его словам, COP29 не только сыграет важную роль в адаптации аграрной и экологической политики в Азербайджане к передовому международному опыту, технологическому обмену, но и будет играть важную роль в обеспечении финансирования для более широкого экономического развития.

Мамедов добавил, что использование соответствующих инновационных подходов и инструментов, наряду с защитой окружающей среды, будет способствовать устойчивости сельского хозяйства, обеспечению населения экологически чистыми продуктами питания, а также росту благосостояния в сельской местности.

Министр подчеркнул, что защита окружающей среды является приоритетом в масштабном процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий. На этих территориях внедряются такие инновационные подходы, как “умный город”, “умное село”, восстанавливается экосистема.