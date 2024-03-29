О нас

Меджнун Мамедов: COP29 адаптирует аграрную политику Азербайджана к международному опыту

Меджнун Мамедов: COP29 адаптирует аграрную политику Азербайджана к международному опыту Предстоящая в Азербайджане конференция COP29 адаптирует аграрную политику страны к международному опыту.
АПК
29 марта 2024 г. 11:47
Меджнун Мамедов: COP29 адаптирует аграрную политику Азербайджана к международному опыту

Предстоящая в Азербайджане конференция COP29 адаптирует аграрную политику страны к международному опыту.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на проходящем в Губе 3-м форуме развития агробизнеса.

По его словам, COP29 не только сыграет важную роль в адаптации аграрной и экологической политики в Азербайджане к передовому международному опыту, технологическому обмену, но и будет играть важную роль в обеспечении финансирования для более широкого экономического развития.

Мамедов добавил, что использование соответствующих инновационных подходов и инструментов, наряду с защитой окружающей среды, будет способствовать устойчивости сельского хозяйства, обеспечению населения экологически чистыми продуктами питания, а также росту благосостояния в сельской местности.

Министр подчеркнул, что защита окружающей среды является приоритетом в масштабном процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий. На этих территориях внедряются такие инновационные подходы, как “умный город”, “умное село”, восстанавливается экосистема.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "COP29 Azərbaycanda aqrar siyasəti beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdıracaq"

Экслюзивные новости

Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi