Меджнун Мамедов: Бакинская гармония является ориентиром для фермеров

Совместная инициатива Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) "Бакинская гармония" является ориентиром для фермеров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на Бакинской климатической неделе (BCAW2025).

По его словам, одна из целей инициативы гармонии - оказание поддержки отдельным фермерам, в частности женщинам и молодежи.

Министр подчеркнул, что основная цель - обеспечить согласованность между предложениями, которые были выдвинуты на климатических конференциях (COP).

"Также важно привлечь международные финансовые учреждения к процессу предоставления финансовой помощи фермерам. Но самое главное - это усилить поддержку для тех фермеров, которые находятся в наиболее сложных условиях в различных регионах и областях", - отметил Мамедов.