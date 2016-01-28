​Малена Мард: Евросоюз останется близким партнером Азербайджана в сфере сельского хозяйства

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Европейский союз (ЕС) останется близким партнером Азербайджана в сфере сельского хозяйства. Как сообщает Report, об этом сказала посол Евросоюза в Азербайджане Малена Мард на проходящем в Баку семинаре ЕС "Электронное сельское хозяйство".

"Азербайджан и ЕС были партнерами во многих проектах. В Европе придается большое значение продовольственной безопасности. Мы делимся с Азербайджаном опытом в этой сфере. В то же время экспортный потенциал продовольственных товаров также имеет большое значение для Азербайджана", - отметила М.Мард.

Посол подчеркнула, что электронное сельское хозяйство также охватывает управление субсидий и организацию контроля, отметив большой опыт ЕС в этой сфере: "Мы тоже можем ошибаться, в то же время чему-то научиться у Азербайджана. Мы можем осуществлять деятельность с Азербайджаном как с равноправным партнером. У наших экспертов, принимающих участие в проекте, есть интересные предложения. Очень важна совместная работа с правительством Азербайджана, фермерами, негосударственными организациями. Проект предназначен для рационального использования субсидий, выделенных для сельского хозяйства ".