​"Лестер" впервые в истории стал чемпионом Англии - ВИДЕО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ «Челси» принимал «Тоттенхэм» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 36-го тура АПЛ.

Как передает Report, игра закончилась со счётом 2:2, что позволило «Лестеру» впервые в истории выиграть чемпионат Англии.

«Лисы» (77 очков) оторвались от «Тоттенхэма» (70 пунктов) на 7 очков за два тура до конца. Идущие на втором месте «шпоры» уже не смогут догнать команду Клаудио Раньери.

«Тоттенхэм» выиграл первый тайм у «Челси», голы забивали Гарри Кейн и Сон Хюн Мин. Во втором тайме команда Гуса Хиддинка сумела перехватить инициативу после того, как на поле вышли Эден Азар и Оскар. На 58-й минуте Гари Кэхилл сократил отставание, а на 83-й Азар установил окончательный счёт в матче.

«Лестер» стал 24-й командой, которая выиграла элитный дивизион чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур

Челси (Лондон) – Тоттенхэм Хотспур (Лондон) – 2:2

Голы: Кейн, 35 (0:1); Мин, 44 (0:2); Кэхилл, 58 (1:2); Азар, 83 (2:2).