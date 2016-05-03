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    ​"Лестер" впервые в истории стал чемпионом Англии - ВИДЕО

    «Лисы» оторвались от «Тоттенхэма» на 7 очков за два тура до конца

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ «Челси» принимал «Тоттенхэм» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 36-го тура АПЛ.

    Как передает Report, игра закончилась со счётом 2:2, что позволило «Лестеру» впервые в истории выиграть чемпионат Англии.

    «Лисы» (77 очков) оторвались от «Тоттенхэма» (70 пунктов) на 7 очков за два тура до конца. Идущие на втором месте «шпоры» уже не смогут догнать команду Клаудио Раньери.

    «Тоттенхэм» выиграл первый тайм у «Челси», голы забивали Гарри Кейн и Сон Хюн Мин. Во втором тайме команда Гуса Хиддинка сумела перехватить инициативу после того, как на поле вышли Эден Азар и Оскар. На 58-й минуте Гари Кэхилл сократил отставание, а на 83-й Азар установил окончательный счёт в матче.

    «Лестер» стал 24-й командой, которая выиграла элитный дивизион чемпионата Англии.

    Англия - Премьер-лига. 36-й тур

    Челси (Лондон) – Тоттенхэм Хотспур (Лондон) – 2:2

    Голы: Кейн, 35 (0:1); Мин, 44 (0:2); Кэхилл, 58 (1:2); Азар, 83 (2:2).

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