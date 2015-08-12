Кыргызстан официально стал полноправным членом Евразийского экономического союза

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Договор о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС вступил в силу в среду. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. Кыргызстан стал полноправным членом союза вместе с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Россией.

Со среды между Кыргызстаном и странами ЕАЭС отменены все таможенные процедуры, а на территории республики вступили в силу единый таможенный тариф и единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, а также единые требования на продукцию, установленные техническими регламентами таможенного союза.

Россия сняла все ограничения по защите национального рынка труда и отменила требования о получении разрешительных документов на работу для киргизских трудовых мигрантов. Граждане Кыргызстана освобождены от необходимости официальной регистрации на территории РФ в течение месяца с момента въезда в страну. Документы об образовании, выданные в республике, будут признаваться во всех странах ЕАЭС.