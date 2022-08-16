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Курская область России экспортировала в Азербайджан более 6 тысяч тонн кукурузы

Курская область России экспортировала в Азербайджан более 6 тысяч тонн кукурузы В первой половине августа 2022 года под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Курская область экспортировала 6 360 тонн продовольственной кукурузы в Азербайджан.
АПК
16 августа 2022 г. 12:36
Курская область России экспортировала в Азербайджан более 6 тысяч тонн кукурузы

В первой половине августа 2022 года под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Курская область экспортировала 6 360 тонн продовольственной кукурузы в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на Россельхознадзор, по результатам предотгрузочного контроля зерно полностью соответствовало установленным требованиям.

Всего с начала года из Курской области на экспорт отправлено более 70 тыс. тонн кукурузы продовольственной. В число стран-импортёров, помимо Азербайджана, вошли Казахстан, Беларусь и Латвия.

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Версия на английском языке Russia's Kursk region exported over 6,000 tons of corn to Azerbaijan

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