Курская область России экспортировала в Азербайджан более 6 тысяч тонн кукурузы

В первой половине августа 2022 года под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Курская область экспортировала 6 360 тонн продовольственной кукурузы в Азербайджан.

В первой половине августа 2022 года под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Курская область экспортировала 6 360 тонн продовольственной кукурузы в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на Россельхознадзор, по результатам предотгрузочного контроля зерно полностью соответствовало установленным требованиям.

Всего с начала года из Курской области на экспорт отправлено более 70 тыс. тонн кукурузы продовольственной. В число стран-импортёров, помимо Азербайджана, вошли Казахстан, Беларусь и Латвия.