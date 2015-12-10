​Количество обращений в Информационный центр компании Bakcell по поводу сети сократилось на 61%

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ За последние несколько лет первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell в рамках направленного на обновление и унификацию сети проекта успешно осуществила крупномасштабные работы, получив в свое распоряжение надежную сеть, обладающую еще большей пропускной способностью и еще большим охватом.

Как сообщили Report в компании, анализ обращений в Информационный центр компании за 2014-2015 гг. показывает, что по сравнению с прошлым годом число жалоб и обращений, связанных с сетью, сократилось на 61%, в то время как число обращений, связанных с интернетом, сократилось на 72%.

"Значительное уменьшение звонков в Информационный центр является очередным доказательством того, что компания Bakcell обладает современной и высококачественной сетью. Мы прикладываем все возможные усилия для того, чтобы обеспечивать клиентов компании превосходной сетью и качественным клиентским опытом. Наряду с этим, сотрудники отдела клиентского обслуживания и технического отдела Bakcell предпринимают все необходимые меры для оперативного рассмотрения обращений, связанных с сетью, а также для удовлетворения требований клиентов в самые короткие сроки. После устранения проблемы с клиентом устанавливается связь и предоставляется информация о результатах. Мы уверены, что работа, проделываемая для улучшения нашей сети, принесет свои плоды в форме безупречного клиентского опыта, и в следующем году мы будем наблюдать еще большее сокращение числа жалоб, связанных с сетью", - говорит руководитель Департамента по обслуживанию абонентов Bakcell Сельда Коркмаз Бостанчиоглу.

Следует отметить, что за последние 24 месяца компания Bakcell провела широкомасштабные работы по обновлению своей сети, что в значительной мере коснулось регионов страны, где число станций 3G было увеличено на 100%. Это, в свою очередь, позволило повысить пропускную способность сети на 72%, а также увеличить охват населения 3G сетью на 14% и территории страны на 27% и достигнуть 95,3% и 75,9% соответственно.