Керри призвал Порошенко ускорить проведение антикоррупционных реформ

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри сегодня в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности призвал украинского лидера ускорить проведение реформ в стране. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента Джон Кирби, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Он (Керри) призвал к единству среди руководителей Украины и ускорению прогресса по проведению реформ и в борьбе с коррупцией", - сказал Кирби. Кроме того, глава госдепа указал на важность шагов, "рекомендованных МВФ (Международным валютным фондом)".

Керри также подтвердил поддержку Соединенными Штатами "полной реализации минских договоренностей".