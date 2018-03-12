Казахстан доведет годовой объем экспорта зерна в Азербайджан до 1 млн тонн в год

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Спрос Азербайджана на зерно составляет 3-3,5 млн тонн в год. На прошлогоднем заседании азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии достигнута договоренность о том, чтобы годовой объем зерна из Казахстана в Азербайджан был доведен до 1 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал зампредседателя правления Бакинского зернового терминала Ержан Баймухаметов.

По его словам, Бакинский зерновой терминал станет активным участником международных транспортных проектов, которые реализуются совместно с Казахстаном и Азербайджаном:

"Зерно отправляется посредством этого терминала в Азербайджан вот уже 12 лет. Новые возможности позволят расширить географию. В планах в этом году использовать возможности маршрута Север-Юг, железнодорожного пути Баку-Тбилиси-Карс и вывести казахстанское зерно на рынки Турции и Ближнего Востока.

Напомним, что Бакинский зерновой терминал создан в 2006 году при согласии правительств Азербайджана и Казахстана. Терминал способствует удовлетворению спроса Азербайджана на зерно.