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Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна

Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна В августе в рамках продуктовой сделки из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна тонн.
АПК
18 августа 2022 г. 16:22
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна

В августе в рамках продуктовой сделки из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна тонн.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства нацобороны Турции.

"Всего с 1 августа за отгрузкой зерна отплыло 43 судна, 25 из которых вышли из украинских портов. 18 судов отправились в украинские порты для отгрузки зерна. На сегодняшний день из украинских портов отгружено более 622 тыс. тонн зерна", — сообщило ведомство.

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Версия на английском языке Over 622,000 tons of grain shipped from Ukrainian ports

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