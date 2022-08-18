Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна тонн

В августе в рамках продуктовой сделки из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна тонн.

В августе в рамках продуктовой сделки из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна тонн.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства нацобороны Турции.

"Всего с 1 августа за отгрузкой зерна отплыло 43 судна, 25 из которых вышли из украинских портов. 18 судов отправились в украинские порты для отгрузки зерна. На сегодняшний день из украинских портов отгружено более 622 тыс. тонн зерна", — сообщило ведомство.