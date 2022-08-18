В августе в рамках продуктовой сделки из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна тонн.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства нацобороны Турции.
"Всего с 1 августа за отгрузкой зерна отплыло 43 судна, 25 из которых вышли из украинских портов. 18 судов отправились в украинские порты для отгрузки зерна. На сегодняшний день из украинских портов отгружено более 622 тыс. тонн зерна", — сообщило ведомство.
1 Ağustos’tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken bunların 25’i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti.