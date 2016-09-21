Интенсивные дожди в Азербайджане привели виноградники в непригодное состояние

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Виноградники Азербайджана в этом году пришли в непригодное состояние из-за интенсивных дождей.

Как сообщает Report, в республике уничтожено практически 70% виноградников.

Практически во всех регионах наблюдается заражение виноградников опасной грибной болезнью милдью, проявляющейся в виде ложной мучнистой росы.

Специалисты отмечают, что своевременный уход за виноградниками в соответствии с сезонными и погодными условиями, а также правильный агротехнический уход может помочь предотвратить распространение заболевания. Однако в большинстве случаев фермеры пытаются бороться с заболеванием, не прибегая к помощи специалистов, что не дает желаемых результатов.

В то же время специалисты считают необходимым создание особого координационного центра в целях сохранения виноградных полей, а также обеспечения развития этого сектора.