Информационная система "Электронное сельское хозяйство" также охватит ветеринарные услуги

Президент Ильхам Алиев внес изменения в “Положение об информационной системе ”Электронное сельское хозяйство”, утвержденное указом от 23 декабря 2019 года.

Президент Ильхам Алиев внес изменения в “Положение об информационной системе ”Электронное сельское хозяйство”, утвержденное указом от 23 декабря 2019 года.

Как сообщат Report, соответствующий указ подписал глава государства.

Согласно указу, в подсистему положения “Животноводство и искусственное осеменение” включена подсистема “Мониторинг ветеринарных служб”. Посредством него планируется осуществлять регистрацию юридических лиц, осуществляющих ветеринарные услуги, финансируемые из государственного бюджета, по особо опасным заболеваниям животных, и физических лиц, занимающихся практикой индивидуального ветеринарного обслуживания (далее − ветеринарные субъекты) и электронный контроль за выполнением ими обязательств по договору, а также координацию их деятельности.