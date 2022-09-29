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Информационная система "Электронное сельское хозяйство" также охватит ветеринарные услуги

Информационная система "Электронное сельское хозяйство" также охватит ветеринарные услуги Президент Ильхам Алиев внес изменения в “Положение об информационной системе ”Электронное сельское хозяйство”, утвержденное указом от 23 декабря 2019 года.
АПК
29 сентября 2022 г. 15:01
Информационная система Электронное сельское хозяйство также охватит ветеринарные услуги

Президент Ильхам Алиев внес изменения в “Положение об информационной системе ”Электронное сельское хозяйство”, утвержденное указом от 23 декабря 2019 года.

Как сообщат Report, соответствующий указ подписал глава государства.

Согласно указу, в подсистему положения “Животноводство и искусственное осеменение” включена подсистема “Мониторинг ветеринарных служб”. Посредством него планируется осуществлять регистрацию юридических лиц, осуществляющих ветеринарные услуги, финансируемые из государственного бюджета, по особо опасным заболеваниям животных, и физических лиц, занимающихся практикой индивидуального ветеринарного обслуживания (далее − ветеринарные субъекты) и электронный контроль за выполнением ими обязательств по договору, а также координацию их деятельности.

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Версия на английском языке E-agriculture information system to cover veterinary services
Версия на азербайджанском языке “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi baytarlıq xidmətini də əhatə edəcək

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