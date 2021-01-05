Индустрия 4.0 на Карабахской земле: возможности аграрного сектора

Создание аграрной базы в формате 4.0 открывает широкие возможности для более успешных и заманчивых перспектив В 44-дневной войне победоносная азербайджанская армия нанесла сокрушительное поражение врагу и восстановила территориальную целостность нашей

В 44-дневной войне победоносная Азербайджанская армия нанесла сокрушительное поражение врагу и восстановила территориальную целостность нашей страны. Славная победа, золотыми буквами вписанная в историю нашей государственности и навеки запечатленная в памяти народа, была достигнута благодаря единству народа и власти, высокому профессионализму нашей армии и напряженной политико-дипломатической деятельности. Ныне главная наша цель - восстановление освобожденных территорий. Выступления Верховного главнокомандующего Азербайджанской армии, президента Ильхама Алиева, неоднократно подчеркивавшего необходимость скорейшего восстановления освобожденных от оккупации земель и создания новых условий по развитию экономики, инфраструктуры, промышленности позволяют сделать вывод о том, что уже совсем скоро Карабах вновь заискрится жизнью и станет одним из райских уголков на земле. В век современных технологий никого не удивишь стремительными скоростями...

Доктор философии в области истории Эмин Алиев прокомментировал Report перспективы применения лучших достижений 4-й промышленной революции. По мнению Э.Алиева, создание аграрной базы в формате 4.0 откроет широкие возможности для более успешных и радужных перспектив.

Эмин Алиев

"Ни для кого не секрет, что в соответствии с планом "Великого возвращения" нашим государством не только обеспечивается возвращение жителей в родные края, но и ведется деятельность по их трудоустройству на местах, разрабатываются соответствующие проекты. Поскольку аграрный сектор, в частности, животноводство, представляет исключительную значимость на освобожденных от оккупации землях, этой сфере, вероятно, будет уделено особое внимание. А развитие аграрного сектора создаст предпосылки для внедрения передовых технологий. Инструменты, оказавшиеся в нашем распоряжении благодаря достижениям 4-й промышленной революции, выделяются своей значимостью. Одним словом, создание аграрной базы в формате 4.0 открывает широкие возможности для более успешных и заманчивых перспектив", - отметил он.

Система Smart аgro – перспективы возрождения земель, которые не возделывались долгие годы

Э.Алиев отметил, что Smart аgro - понятие довольно ёмкое, и, как явствует из названия, предполагает интеграцию в процесс возделывания земель сразу нескольких сфер. Примечательно, что Smart аgro, то есть "умное сельское хозяйство", применяется не только в растениеводстве, посевных работах, но и в животноводстве. Применительно к растениеводству, смарт-технологии позволяют эффективно вести посевы, проводить анализ почвы и мониторинг посевных площадей, выбирать удобрения и регулярно контролировать параметры почвы.

"С другой стороны, применение системы Smart agro откроет широкие перспективы и для освобожденных территорий, внесет весомый вклад в реформирование сельского хозяйства и обеспечение экологической стабильности. Всем известна роль экологического регулирования в развитии аграрной сферы. Внедрение системы Smart аgro, особенно на наших землях, которые не возделывались долгие годы, представляет большую значимость. Лучшие достижения 4-й промышленной революции принесут благо Карабахской земле. Перспектива их внедрения принимает весьма реальные очертания", - отметил Э.Алиев.

Эффективность космического мониторинга посевных площадей

По словам Э.Алиева, еще одним вероятным инструментом в данном процессе станет механизм мониторинга посевных площадей на освобожденных территориях: "На нынешнем этапе можно вести спутниковый мониторинг посевных площадей и, проанализировав почвы, получить информацию о мерах по защите растительности и применении удобрений.

С другой стороны, на посевных площадях возможно широкое применение "интернета вещей". Сенсоры, полностью охватив посевные площади, позволят собрать сведения о процессах, протекающих в почве, и ее моторике. Затем полученные данные поступят в базу данных, будут проанализированы и подытожены. Результаты проведенных анализов позволят определить степень орошаемости, созревания культур, заражения вредителями, а при возникновении опасности помогут принять безошибочное решение. Внедрение механизма спутникового мониторинга посевных площадей позволит обеспечить безопасное возделывание аграрных зон, повысить качество и экологичность продукции".

Перспективы смарт-системы в животноводстве - какие могут быть эффективные результаты?

По мнению эксперта, наряду с иными направлениями сельского хозяйства, имеется возможность использования смарт-систем и в животноводстве, учитывая взаимосвязь этих сфер. Так, для содержания крупного или мелкого рогатого скота функционируют отдельные аграрные сектора, обеспечивающие кормовыми и комбикормами. И если раньше этот процесс осуществлялся простыми методами, то в настоящее время появилась возможность применения достижений 4-й промышленной революции.

Одним из них являются современные датчики, позволяющие своевременно выявить недостаток того или иного вещества в организме животного или болезнь. Это исключительно важные факторы, поскольку от состояния здоровья различных пород крупного и мелкого рогатого скота, выращиваемых для получения мясо-молочной продукции, зависит качество продукции, а значит, и здоровье потребляющих ее людей. Сбор и анализ подобной информации позволят принять верное решение. Первое применение столь высокотехнологичных возможностей именно на освобожденных от оккупации территориях не только поспособствует увеличению доходности этих территорий, но и увеличит возможности выхода на внешние рынки, принесет выгоду бюджету.

"Смарт-системы широко и успешно применяются в животноводстве за рубежом. Они позволяют выращивать животное в здоровой среде, отслеживать его перемещение и, как следствие, не нести убытки. Все это стало возможно именно благодаря спутниковым технологиям", - отметил Э.Алиев.

Какие еще достижения сулят смарт-технологии в контексте 4-й промышленной революции?

По словам эксперта, еще одним немаловажным фактором является интеллектуальное управление сельхозтехникой: "Посредством "интернета вещей" можно привести технику в движение, контролировать расход топлива, обеспечивать полное управление. Это весьма примечательно и заманчиво. В Азербайджане есть все возможности для внедрения подобных технологий. Применение роботизированной техники облегчит труд человека и позволит получить более эффективные результаты в различных сферах сельского хозяйства. В целом, внедрение смарт-приложений в контексте 4-й промышленной революции сулит большие успехи. Применение передовых технологий на освобожденных землях позволит вести работы по их благоустройству значительно быстрее и создаст почву для достижения блестящих результатов".