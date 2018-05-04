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    Инам Керимов: В ОАО Aqrolizinq полностью обеспечат прозрачность

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    Гах. 4 мая. REPORT.AZ/ "В ОАО Aqrolizinq при министерстве сельского хозяйства произведены коренные изменения".

    Как сообщает северо-западное бюро Report, об этом в заявлении журналистам в Гахском районе сказал новый министр сельского хозяйства Инам Керимов.

    По его словам, ОАО Aqrolizinq будет действовать по принципу нового подхода: 

    "В ОАО Aqrolizinq полностью обеспечат все принципы добросовестного управления - прозрачность, эффективность. Как и другие структуры министерства сельского хозяйства, ОАО построит свою работу так, чтобы осуществлять деятельность на местах".

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